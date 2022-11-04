قصف مدفعي تركي يستهدف قضاء العمادية شمالي دهوك

2022/11/04 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت المدفعية التركية، اليوم الجمعة،

قصفاً استهدف مخابئ لحزب العمال

الكردستاني، في مناطق تابعة لقضاء

العمادية في دهوك.

وقال مصدر مطلع، إن القصف تركز في محيط

قرية بلافا في منطقة نهيلي بقضاء

العمادية، و

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