السوداني: أريد حلولاً حقيقية لتوفير الخدمات للمواطنين والمماطلة مرفوضة (فيديو)

2022/11/04 | 16:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، الاجتماع

الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي،

الذي أقر تشكيله مجلس الوزراء في جلسته

الاخيرة.

واكد السوداني خلال الاجتماع جدية

الحكومة في تنفيذ م

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