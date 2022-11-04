وزير الداخلية يصدر توجيهًا مهمًا بشأن

2022/11/04 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، توجيهًا إلى تشكيلات قوى الأمن الداخلي يمنع فيه التنقل ضمن التشكيلات القتالية.

وتضمنت الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، "توجيهًا إلى التشكيلات قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية بمنع التنقل داخل التشكيلات القتالية استنادًا إلى احكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016.

وجاء في الوثيقة التي حملت توقيع وزير الداخلية، "منع التنقل من قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وقيادة قوات الحدود، وافواج الطوارئ، ومديرية شرطة الطاقة، وفرقة الرد السريع، وافواج وسرايا حماية المقرات، وشؤون السيطرات، ومكافحة المتفجرات"، عازيًا ذلك إلى "قلة موجودها وتعزيز دورها في حفظ الأمن".

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