2022/11/04 | 16:35 - المصدر: قناة السومرية
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مصدر الفيديو: f7gENSCjC20
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقلاة صغيرة لسمكة كبيرة؟ #السومرية #بعد_التحري #حيدر_محمد #سمكة #مقلاة #سر #اجداد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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