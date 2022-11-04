السوداني يؤكد

2022/11/04 | 16:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الاجتماع الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي، الذي أقر تشكيله مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة.

وأكد السوداني، خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه، "جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية واضحة وملموسة، استنادا الى المنهاج الوزاري"، ووجه بـ"الإسراع في إيجاد حلول حقيقية تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم بسبب التلكؤ في تنفيذ مشاريع خدمية مهمة تمس حياتهم بشكل مباشر".

وشدد السوداني، على "رفض أية حالة من حالات التسويف او المماطلة من أية جهة كانت، في تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة وتتعلق بالجوانب الخدمية التي تشكل حاجة ملحة للمواطنين".

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