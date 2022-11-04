رواد أعمال عرب يعاندون الأزمة.. نصائح للنجاح خلال الظرف الحالي

2022/11/04 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقع رواد الأعمال في حيرة من أمرهم، فالأجواء الاقتصادية السلبية؛ من ركود ومستويات تضخم مرتفعة، تحد من تحفيزهم على الاستثمار.

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