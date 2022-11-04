السوداني يصدر حُزمة توجيهات بشأن ترصين أداء منظومات التنفيذ والتشريع والرقابة

2022/11/04 | 16:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء يصدر حُزمة توجيهات بشأن ترصين أداء منظومات التنفيذ والتشريع والرقابة بينها العمل على استرداد الأموال العراقية في الخارج وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، أثناء الجلسة الاعتيادية الثانية، للمجلس المنعقدة في الأول من تشرين الثاني 2022، الجهات ذات العلاقة بأخذ ما يقتضي، كلا حسب اختصاصه؛ لتنفيذ ما يأتي: 1.تمكين […]

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