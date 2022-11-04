"نفق" شلالات نياغرا العظيمة.. معلم سياحي جديد.. كيف تصل إليه؟

2022/11/04 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح نفق بطول 670 مترًا (2198 قدمًا) بُني قبل أكثر من قرن على الجانب الكندي لشلالات نياغرا، ويكشف عن الحجم الهائل لهذه الأعاجيب الهندسية المتداخلة مع أعاجيب الطبيعة.

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