2022/11/04 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ذكر رئيس ديوان رئاسة وزراء الإقليم اوميد صباح، اليوم الجمعة” من المقرر ان يزور وفد وزاري في اقليم كوردستان، العاصمة العراقية بغداد خلال الاسبوع المقبل. وقال صباح في تصريح لـ/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيارة وفد حكومي كردي الى بغداد الاسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة وفد حكومي كردي الى بغداد الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارة وفد حكومي كردي الى بغداد الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).