السوداني يصدر 15 توجيهاً

2022/11/04 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، حُزمة توجيهات بشأن ترصين

أداء منظومات التنفيذ والتشريع

والرقابة بينها العمل على استرداد

الأموال العراقية في الخارج.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في

ب

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