2022/11/04 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة،

إلقاء القبض على ما وصفه بـ"طباخ

الكريستال".

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "المتهم بدأ التنقل ما بين

التعاطي والتجارة ثم صناعة المخدرات"،

مبيناً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعلن الإطاحة بـ"طباخ الكريستال") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعلن الإطاحة بـ"طباخ الكريستال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).