2022/11/04 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ما وصفه بـ"طباخ الكريستال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعلن الإطاحة بـ"طباخ الكريستال") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعلن الإطاحة بـ"طباخ الكريستال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).