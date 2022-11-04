الديمقراطيون واحتمال خسارة الكونغرس 

2022/11/04 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع هذا الثلاثاء للتصويت في انتخابات نصفية للكونغرس سيعود لها تقرير الكثير في شكل وإطار السياسة الأميركية في العامين المتبقيتين من ولاية جو بايدن الأولى.

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