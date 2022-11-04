العامري يبحث مع عدد من المحافظين الملف الخدمي والمعوقات

2022/11/04 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ناقش رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، الملف الخدمي في المحافظات مع عدد من المحافظين.وقال مكتب العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم الجمعة، محافظي بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى والقادسية وواسط وبابل وديالى".وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء "مناقشة سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات المذكورة، وأهم المعوقات التي تعترض عمل المحافظين ودوائر محافظاتهم وكذلك أهمية تحديد الأولويات للمشاريع المختلفة".وأكد العامري "استعداده الكامل لتقديم الدعم المطلوب لتلبية طلبات أبناء المحافظات كافة من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية وتوفير بيئة ساندة لهذا التوجه من خلال الدعم السياسي والبرلماني".

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