المنافذ تضبط

2022/11/04 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب مادة مخدرة بحوزة مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الهيأة في منفذ الشلامجة الحدودي بالتعاون مع مركز شرطة كمرك المنفذ تمكنت من ضبط مادة مخدرة نوع حشيشة بحوزة مسافر عراقي".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى مركز شرطة الشلامجة، لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".

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