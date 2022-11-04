السوداني يرأس اجتماعا حول مفردات البطاقة التموينية ويصدر توجيهاً للتجارة

2022/11/04 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجمعة، وزارة التجارة بتحسين نوعية المواد الغذائية، وإجراء دراسة تهدف إلى زيادة مفردات البطاقة وتخفيض أسعارها.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ (بغداد اليوم) إن السوداني ترأس اجتماعاً حول البطاقة التموينية ضم وزير التجارة أثير داود سلمان، وعدد من المسؤولين على هذا الملف".

وأكد السوداني في مستهل الاجتماع، "ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية"، مشدداً على أن "واجب الحكومة تأمين الغذاء لهذه الفئات وبشكل مستقر، عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وأن يتم توزعيها بتوقيتات منتظمة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والتخفيف عن تلك الفئات".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة "بتحسين نوعية المواد الغذائية، والالتزام بمواعيد التوزيع وإجراء دراسة تهدف إلى زيادة مفردات البطاقة وتخفيض أسعارها.

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