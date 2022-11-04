العامري يناقش مع عدد من المحافظين الملف الخدمي

2022/11/04 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ناقش رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، مع عدد من المحافظين الملف الخدمي.وقال بيان صادر عن مكتب رئيس تحالف الفتح إن “العامري استقبل في مكتبه ببغداد ،اليوم الجمعة، محافظي بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى والقادسية وواسط وبابل وديالى”.وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان مناقشة سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات المذكورة، وأهم المعوقات التي تعترض عمل المحافظين ودوائر محافظاتهم وكذلك أهمية تحديد الأولويات للمشاريع المختلفة.وأكد العامري استعداده الكامل لتقديم الدعم المطلوب لتلبية طلبات أبناء المحافظات كافة من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية وتوفير بيئة ساندة لهذا التوجه من خلال الدعم السياسي والبرلماني.

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