وفد حكومي كردي إلى بغداد الاسبوع المقبل

2022/11/04 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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من المقرر ان يزور وفد وزاري في اقليم كوردستان، العاصمة العراقية بغداد خلال الاسبوع المقبل.

وقال رئيس ديوان رئاسة وزراء الإقليم اوميد صباح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “من المقرر ان يتوجه وفد وزاري بتوجيه من رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، الى بغداد يوم الثلاثاء او الخميس خلال الأسبوع المقبل “.

واضاف ان “الهدف من هذه الزيارة هي التباحث حول جملة الحقوق التي تخص المكون الكوردي التي اتفقت عليها الوفود الحزبية الكوردية مع القوى السنية والشيعية في بغداد.

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