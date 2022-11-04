2022/11/04 | 18:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 المسلة: تنشر المسلة رد (محطة كهرباء الخيرات) على فضائية السومرية، مؤكده انها...

ظهرت المقالة محطة كهرباء الخيرات: معلومات مغلوطة تنشرها وسائل اعلام عن مشاريعنا أولاً على المسلة.

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