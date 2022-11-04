السوداني يوجه وزارة التجارة بتحسين نوعية مواد البطاقة التموينية و زيادة مفرداتها

2022/11/04 | 18:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجمعة 11/04/2022، وزارة التجارة...

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