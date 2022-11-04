2022/11/04 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت تخرق العهد و تسيطر على مدخل العراق البحري! ..و العراق يتأهب بكامل قواته!

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الكويت تخرق العهد و تسيطر على مدخل العراق البحري! ..



و العراق يتأهب بكامل قواته!

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