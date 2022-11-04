2022/11/04 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأس السطررأس السطر الرئيسية

روسيا تشعلها بضرب مفاعل اوكرانيا النووي | رأس السطر

منذ ساعتين

روسيا تشعلها بضرب مفاعل اوكرانيا النووي | رأس السطر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تشعلها بضرب مفاعل اوكرانيا النووي | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تشعلها بضرب مفاعل اوكرانيا النووي | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).