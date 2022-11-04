العامري يلتقي بـ 8 محافظين ويبدي استعداداً لدعمهم

2022/11/04 | 18:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، محافظي بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى والقادسية وواسط وبابل وديالى.وبحسب بيان لمكتب العامري، تلقته ايرث نيوز، فقد “جرى خلال اللقاء مناقشة الأمور التي تتعلق بسبل الأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات المذكورة ، وأهم المعوقات التي تعترض عمل المحافظين ودوائر محافظاتهم ، كذلك أهمية تحديد […]

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