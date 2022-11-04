"فاجعة ماغي" تدق ناقوس الخطر في لبنان.. طلاب التعليم الرسمي في خطر

2022/11/04 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت حادثة مقتل الطالبة ماغي محمود وجرح زميلتها شذى درويش، بحجر سقط عليهما من السقف وهما على مقعدها الدراسي، الأضواء على مدى الخطر المحدق بطلاب المدارس الرسمية اللبنانية.

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