وزير النفط يؤكد حرص الوزارة على تنفيذ خطط ومشاريع لرفع الطاقة التكريرية

2022/11/04 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، الجمعة، حرص الوزارة على رفع معدلات الطاقة التكريرية لشركة مصافي الجنوب الى (350 الف برميل )باليوم

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان لـ (بغداد اليوم) نقلاً عن وزير النفط حيان عبدالغني خلال زيارته لشركة مصافي الجنوب ولقائه بالمدير العام وعدد من المسؤولين والعاملين في الشركة ان "مصافي الجنوب تعد اليوم من أكبر المصافي العراقية من حيث الإنتاج وحجم العمل الكبير الذي تقوم به في تلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين من المنتجات النفطية ، على الرغم من التحديات والأزمات الاقتصادية والصحية التي واجهتها البلاد خلال الفترة المنصرمة".

واضاف، ان" العاملين في مصافي الجنوب كانوا بمستوى المسؤولية من خلال جهودهم المتميزة في مواصلة العمل والانتاج".

واشار، عبدالغني الى" قيام الوزارة بتقديم الدعم الكبير لعمليات تطوير مصافي الجنوب من خلال رعاية مشاريع زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وفق المعايير و المواصفات العالمية".

وتابع، ان" المصفى يشهد اليوم تنفيذ مشروع FCC بالتعاون مع احدى الشركات اليابانية بطاقة انتاج 55 الف برميل باليوم ،ويعد من احدث المنشآت الذي تُحول المخلفات والنفط الاسود الى منتجات بيضاء عبر تقنية حديثة يطلق عليه التكرير بالعامل المساعد FCC، وهو من المشاريع الكبيرة الواعدة في قطاع التصفية في العراق"، مؤكدا ان "نوعية الانتاج في هذا المشروع ستكون وفق المواصفات الأوربية ( يورو 5) الصديقة للبيئة".

واشار، الوزير إلى ان" الشركة تنفذ برنامج وخطة تدريبية واعدة بالتزامن مع تنفيذ مشروع FCC من خلال انشاء اكبر مركز تدريبي لاستقبال وتأهيل ابناء محافظة البصرة والمحافظات الاخرى لتدريبهم واكسابهم الخبرات العملية والفنية ، وبالتالي فإن هذا المشروع يوفر فرص العمل لهم في المشروع".

واوعز" بتذليل جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع والمضي قدما في تنفيذ خطط الشركة في المواعيد المحددة والمقررة".

وعلى هامش الزيارة التقى الوزير بالوفد الياباني الذي كان يزور الشركة الذي يضم ممثل عن الخارجية اليابانية وشركة جايكا اليابانية، اضافة الى السفير الياباني في بغداد، مؤكداً تقديره العالي لليابان التي تربطنا معهم علاقات تاريخية ، ونسعى الى فتح افاق جديدة للتعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة .

فيما ثمن الوزير "جهود العاملين في الشركة، طالبا منهم بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل وزيادة الانتاج دعما للاقتصاد الوطني".

بدوره استعرض مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام ولي حجم الطاقات الانتاجية للشركة والمشاريع التطويرية في الوحدات الانتاجية ونسب الانجاز في مشروع FCC والمشاريع الاخرى"، مؤكدا ان" الشركة وملاكاتها تعمل بجهود استثنائية لتلبية احتياجات البلاد من المشتقات النفطية وزيادة معدلات الانتاج بما يلبي طموحات من خلال تنفيذ مشاريع حيوية ومهمة منها مشروع اضافة وحدة انتاجية بطاقة (70 الف برميل باليوم ) و مشروع التكرير والتكسير بالعامل المساعد (FCC) بطاقة (55 الف برميل باليوم ) فضلاً، عن تطوير مصافي ميسان وذي قار.

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