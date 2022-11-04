مسودة جديدة كليًا.. ماعلاقة الحرب الروسية-الأوكرانية بموازنة العراق لعام 2023؟-عاجل

2022/11/04 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، اليوم الجمعة ، أن الحكومة الجديدة ستعد مسودة جديدة لمشروع قانون موازنة 2023 ولاتعتمد على مسودة الحكومة السابقة بسبب اختلاف الرؤى، فيما أشارت إلى أن تبعات الحرب الاوكرانية الروسية ستؤثر على سعر برميل النفط الذي سيتم تقديره في الموازنة.

وقالت سميسم لـ( بغداد اليوم) إن "الحكومة الجديدة سوف تعد هي بنفسها مسودة قانون الموازنة فالبرنامج الحكومي يحتاج الى موازنة تختلف عن المسودة التي أعدتها الحكومة السابقة"، موضحة أن "السوداني له أهداف سوف يعمل على تنفيذها من خلال بعض بوابات الصرف في الموازنة، خصوصاً المتعلقة بالأموال الاستثمارية والنفقات الاجتماعية المتعلقة بالفقر والبطالة".

واوضحت، أن "مواعيد ارسال مسودة قانون الموازنة من قبل الحكومة للبرلمان يرتبط بقضايا دستورية، خصوصاً ان موازنة 2023 يفترض أن تكون جاهزة قبل البدء بعام 2023"، فيما تعتقد سلام أن "سعر النفط في الموازنة سيكون مرتبطا بعوامل كثيرة أهمها ظروف الحرب الأوكرانية – الروسية خصوصاً واننا مقبلون على فصل الشتاء".

واشارت إلى أن "العراق تعود على أن يحدد سعر البرميل بشكل منخفض بدرجة كبيرة عن سعره الأصلي، ويكون الفائض المالي مدورًا للسنة القادمة، لكننا دائما لا نعرف أين تذهب هذه الأموال الفائضة لعدم وجود حسابات ختامية تكشف مصيرها".

واتمت القول بأن "موازنة 2023 يفترض ان تكون مختلفة، خصوصاً بالجانب التنموي ولا تكون مختلفة في جوانب الانفاق الجاري، أي أن تكون الزيادة في الصرفيات والرواتب فقط، فالوفرة المالية يجب ان تكون سبباً بزيادة أموال التنمية، حتى نلاحظ تحسناً في ملف الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي وتقليل نسبة الفقر والبطالة".

وأكدت وزيرة المالية طيف سامي، في تصريحات سابقة، أن "من أهم أولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023 وإقرارها".

ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2023 بالسرعة الممكنة.

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