2022/11/04 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة تطوير شاملة مقبلة لمنطقة شارع فلسطين وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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