2022/11/04 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، أن أسداً هاجم زائري حديقة الحيوان في متنزه الناصرية وسط المحافظة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان “حيوان الاسد الموجود في حديقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسد في ذي قار يهاجم مواطناً ويصيبه بجروح بليغة المركز الخبري الوطني.

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