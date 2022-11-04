بعد تقارير عن

2022/11/04 | 18:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الجمعة، بأن من وصفهم بـ"الأعداء"، قد وضعوا قواتهم في حالة تأهب خوفا من تحرك إيران، متوعدا بأن "الانتقام سوف يتم".

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