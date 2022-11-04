2022/11/04 | 19:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zyVAe9aOMR4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انواع الفوبيا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انواع الفوبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).