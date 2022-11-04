الظمأ يصل لأشهر المراقد الدينية في ديالى

2022/11/04 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اظهرت صورة لمرقد الحاج يوسف الذي يعتبر من اشهر المراقد الدينية بمحافظة ديالى وهو يخلو من من المياه بعد موجة الجفاف التي تتعرض لها المحافظة.

وقال شهود عيان لـ (بغداد اليوم) ان "عين بئر الحاج يوسف والتي تعد من اشهر المراقد الدينية في المحافظة خاليه من المياه بسبب قله الأمطار والجفاف الذي اصابَ مدينة مندلي طيلة الاشهر الماضية".

يذكر ان" المنطقة تتمتع بمياه جوفية طيله مئات السنين لم تنقطع وقربها على سطح الأرض مما جعلها متميزه عند الكثير من اهالي المحافظة وخارجها".

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