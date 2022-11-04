الداخلية تصدر توجيهًا صارمًا بشأن مطلقي العيارات النارية

2022/11/04 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، توجيًها صارمًا إلى كافة مفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات الاخرى لملاحقة واعتقال مطلقي العيارات النارية في المناسبات.

وذكر مصدر أمني رفيع المستوى في الوزارة، لـ(بغداد اليوم)، إن "الداخلية أصدرت، اليوم، تعميمًا إلى جميع المحافظات يشدد على ضرورة القاء القبض على مطلقي العيارات النارية في مختلف المناسبات الاجتماعية".

وأضاف المصدر أن "ظاهر اطلاق العيارات النارية في المناسبات جريمة تحاسب عليها القوانين النافذة"، مبينًا أنها "تسببت في قتل وجرح مئات المواطنين في مختلف المحافظات".

ويعاقب القانون العراقي بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مطلقي العيارات النارية في المناسبات، إلا أن هذه الظاهرة ما تزال منتشرة بقوة بين أوساط العراقيين.

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