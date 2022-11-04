لا وزن للقضاء ولا لقراراته من دون اسناد الحكومة

2022/11/04 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد توفيق علاوي

للأسف لم يكن هم اكثر الحكومات السابقة

تحقيق العدل والاهتمام بمصالح

المواطنين، الكثير من القرارات

القضائية تبقى حبراً على ورق ما لم تأخذ

الحكومة دورها التنفيذي لتنفيذ هذه

القرا

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