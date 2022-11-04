العراقيون بلا جوازات سفر .. مصدر يكشف عن سبب تأخر اصدارها

2022/11/04 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، الجمعة، عن سبب تأخر

اصدار جوازات السفر للمواطنين، فيما

قال مواطنون ان عملية اصدار جواز السفر

قد تستغرق 20 يوماً او أكثر.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "الشركة المجهزة لـ(د

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