أتريد إنقاص الوزن؟.. خبراء يكشفون متى ينبغي ممارسة الرياضة لتحقيق ذلك !

2022/11/04 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة أن الذهاب إلى صالة الألعاب

الرياضية في فترة ما بعد الظهر أو

المساء قد يكون أفضل لفقدان الوزن من

التدريبات الصباحية.

وتبين أن ممارسة الرياضة بين الظهر

ومنتصف الليل تقلل مقاومة الأنسولين -

و

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