السوداني يصدر توجيها بشان المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

2022/11/04 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إجتمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وعدد من الكوادر المسؤولة في الوزارة.

واستمع السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي الى “إيجاز تضمن البحث في سبل معالجة الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف للعملة الاجنبية، وأثره على الفئات الأوطأ في الدخل”.

وناقش رئيس مجلس الوزراء “الوسائل العملية والفعالة لإعانة مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة اعداد الباحثين الاجتماعيين”.

ووجّه السوداني “بالمباشرة في إجراء البحث الميداني للمستفيدين الجدد تمهيدا لشمول المستحقين منهم ضمن موازنة العام القادم”، كذلك وجه باكمال مواد البطاقة التموينية للأسر الفقيرة بالتنسيق مع وزارة التجارة”.

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