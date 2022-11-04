وزير التجارة يعلن تشكيل لجنة عليا لتحسين مواد البطاقة التموينية

2022/11/04 | 19:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التجارة أثير داوود الغريري، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة عليا لتحسين مواد البطاقة التموينية تطبيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجهات الحكومة.وقال الغريري للوكالة الرسمية إنه “تم تشكيل لجنة عليا للنظر بتحسين مواد البطاقة التموينية نوعاً وكماً حسب توجيهات رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة”.وأضاف، أن “الوزارة ستطبق إجراءات تأخذ بهذه التوجيهات وهنالك برامج ستنفذ لتحسين مواد البطاقة التموينية”.ووجَه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بتحسين نوعية مواد البطاقة التموينية والالتزام بمواعيد التوزيع.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الجمعة، اجتماعا حول البطاقة التموينية ضم وزير التجارة أثير داود سلمان، وعددا من المسؤولين على هذا الملف”.وأكد السوداني، في مستهل الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.وشدد رئيس الوزراء وفقاً للبيان على أن “واجب الحكومة تأمين الغذاء لهذه الفئات وبشكل مستقر، عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وأن يتم توزيعها بتوقيتات منتظمة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والتخفيف عن تلك الفئات”.ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة بتحسين نوعية المواد الغذائية، والالتزام بمواعيد التوزيع، كما وجَه بإجراء دراسة تهدف إلى زيادة مفردات البطاقة وتخفيض أسعارها.

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