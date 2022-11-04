رئيس الوزراء يستمع الى ايجاز يتضمن معالجة اثار ارتفاع سعر الصرف على الفئات الاوطأ في الدخل

2022/11/04 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الجمعة،الى إيجاز تضمن البحث في سبل معالجة الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف للعملة الاجنبية، وأثره على الفئات الأوطأ في الدخل.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه […]

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