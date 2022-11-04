2022/11/04 | 20:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفديو..اندلاع حريق كبير داخل كلية التربية بقضاء طوزخرماتو جنوب محافظة صلاح الدين.



المركز الخبري الوطني.

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