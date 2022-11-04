السوداني يوجه بالمباشرة في إجراء البحث الميداني للمستفيدين الجدد من الاعانة الاجتماعية

2022/11/04 | 20:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إجتمع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي، وعدد من الكوادر المسؤولة في الوزارة.واستمع السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز الى “إيجاز تضمن البحث في سبل معالجة الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف للعملة الاجنبية، وأثره على الفئات الأوطأ في الدخل”.وناقش رئيس مجلس […]

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