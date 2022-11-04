"سنحرر إيران".. البيت الأبيض يوضح تصريح بايدن

2022/11/04 | 20:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح البيت الأبيض، الجمعة، التصريح الذي ذكره الرئيس جو بايدن، مساء الخميس، في تجمع انتخابي للديمقراطيين، قائلا: "سنحرر إيران".

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