جوارديولا يكشف موقف هالاند من مواجهة فولهام

2022/11/04 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ رياضة

يستعد القناص النرويجي الدولي إيرلينج هالاند، لتسجيل عودته إلى فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب، عبر المواجهة التي تجمعه غدًا السبت أمام فولهام.

وسجل هالاند 22 هدفًا في 16 مواجهة، خاضها مع السيتي على مستوى كافة المسابقات، لكنه غاب عن آخر مباراتين لفريقه؛ بسبب الإصابة بالقدم والإعياء.

وعاد هالاند لتدريبات السيتي أمس الخميس، ويبدو أنه استعاد كامل لياقته البدنية.

وقال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إنها خطوة جيدة أن يبدأ المشاركة بالتدريبات، لكن لدينا حصة تدريبية أخرى اليوم وسنرى".

وختم: "هناك عناصر أخرى ستحسم مشاركته وأهمها رأي اللاعب ورأي الأطباء، بشأن مشاركته في المباراة بأكملها أو جزء منها، سنرى بعد التدريب".

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