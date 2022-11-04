مختص: 3 أسباب تجعل العراق معتمداً على الغاز الإيراني بشكل كلّي

2022/11/04 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق الخبير في شأن الطاقة مازن السعد، اليوم الجمعة، على إمكانية توفير العراق الغاز الكافي لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، فيما أشار إلى أن الاعتماد الكلي يقع على استيراد الغاز الإيراني لأن الماصفي لاتسد الحاجة.

وقال السعد لـ(بغداد اليوم)، إن "الغاز الذي توفره بعض المصافي في العراق لا يسد حاجة وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات، ولهذا فأن الاعتماد الكلي والرئيسي على استيراد الغاز الإيراني".

وأكد السعد أن "العراق يستطيع التخلي عن الغاز الإيراني، اذا كانت هناك إرادة وطنية حقيقية لانتاج الغاز محلياً من قبل المصافي العراقية"، مستدركًا: "لكن سوء التخطيط والإدارة وحتى الفساد، جعلت العراق غير قادر على إتمام هذه الخطوة".

وأضاف أن "إمكانية العراق النفطية تفرض عليه ان يكون هو المصدّر للغاز في المنطقة والعالم، وليس مستوردا، لكن سوء التخطيط والإدارة جعل العراق متأخرا باتمام هذه الخطوة، التي من الممكن أن توفر له أموالا طائلة في دعم موازنته السنوية بشكل كبير".

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