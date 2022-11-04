اقتراح بفحص جميع موظفي الدولة بحثاً عن متعاطي المخدرات

2022/11/04 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، موافقتها على مقترح وزارة الصحة لفحص جميع موظفي الدولة لتأكيد سلامتهم من تعاطي المخدرات، فيما وضعت شرطًا لتحقيق ذلك.

وقال مدير إعلام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالوزارة، بلال صبحي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة قدمت مقترحا لفحص جميع موظفي الدولة للتأكد من سلامتهم من تعاطي المخدرات، ومديريتنا وافقت عليه شريطة ان يدرج كنص قانوني ضمن قانون مكافحة المخدرات رقم 50".

وأضاف أن "المديرية جادة في مكافحة جريمة المخدرات عبر خطة عمل استراتيجية تستهدف كبار تجار المخدرات وتوجه ضربات سريعة لهم"، لافتًا إلى أن "المديرية نظمت ندوة في مقر وزارة التربية تتعلق بخطر المخدرات، فيما سيكون هناك تعاون لإقامة ورش وندوات توعوية على الطلبة بالتعاون مع مديريات التربية".

ولفت إلى أنه "ستقام ورشة عمل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ومجلس القضاء الأعلى والصحة وجميع الجهات ذات العلاقة ، فضلا عن عدد من الاساتذة الجامعيين من أجل توعية الطلبة والشباب بآثار ومخاطر المواد المخدرة".

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