2022/11/04 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن "تحرير" إيران الكثيرين وتسببت في غضب كبار قادة طهران، كما أنها فتحت الباب على مصراعيه بشأن الطريقة التي ستتعامل بها واشنطن مع الإيرانيين مستقبلا، خاصة في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ نحو شهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يتعهد بـ "تحرير إيران" .. هل من إجراءات أميركية جديدة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يتعهد بـ "تحرير إيران" .. هل من إجراءات أميركية جديدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).