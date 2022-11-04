الداخلية تتلقى مقترحاً رسمياً لإجراء فحص تعاطي المخدرات لجميع موظفي الدولة

2022/11/04 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، تقديم وزارة الصحة مقترحاً لفحص جميع موظفي الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات.وقال مدير إعلام مديرية مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنّ “المديرية جادة في مكافحة جريمة المخدرات عبر خطة عمل استراتيجية تستهدف كبار تجار المخدرات وتوجه ضربات سريعة لهم”.

وأضاف، من جانب آخر أن “وزارة الصحة قدمت مقترحا لفحص جميع موظفي الدولة للتأكد من سلامتهم من تعاطي المخدرات، ومديريتنا وافقت عليه شريطة ان يدرج كنص قانوني ضمن قانون مكافحة المخدرات رقم 50 “.

وأشار كذلك إلى “قيام المديرية بالتعاون مع مديرية العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية ، بالمشاركة في ندوات وورش عمل ومحاضرات لتوعية الطلبة من خطر المخدرات”، مشيدا “بتعاون وزارتي التعليم العالي والتربية بهذا الخصوص”.

ولفت إلى “إقامة مديرية مكافحة المخدرات ندوة في مقر وزارة التربية تتعلق بخطر المخدرات، فيما سيكون هناك تعاون لإقامة ورش وندوات توعوية على الطلبة بالتعاون مع مديريات التربية”.

وتابع بالقول، “ستقام ورشة عمل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ومجلس القضاء الأعلى والصحة وجميع الجهات ذات العلاقة ، فضلا عن عدد من الاساتذة الجامعيين من أجل توعية الطلبة والشباب بآثار ومخاطر المواد المخدرة”.

وأكّد، “تعاون المفوضية العليا لحقوق الإنسان وشيوخ العشائر مع المديرية في مجال توعية المجتمع من خطر المخدرات، فيما كان للمواطن دور مهم في تفكيك العديد من الشبكات عن طريق الاتصال بالخط الساخن للمديرية العامة لمكافحة المخدرات ذي الرقم (178)”.

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