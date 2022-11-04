قائد شرطة بغداد يصف تسول الاطفال بـ”القنبلة الموقوتة”

2022/11/04 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الجمعة، تسول الأطفال بـ “القنبلة الموقوتة”، مؤكدة ضرورة الحد من هذه الظاهرة.

وقال قائد شرطة محافظة بغداد اللواء عدنان حمود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” خلال جولة مسائية في شوارع العاصمة، إن “ظاهرة تسول الأطفال اختتفت ولدينا اكثر من 100 مركز منتشر في العاصمة للحد من هذه الظاهرة التي اصبحت تأخذ منحىً خطيراً”.

وتابع: “تسوّل الأطفال لساعات متأخرة من الليل يمكن استغلاله من قبل العصابات ومروجي المخدرات”، واصفاً اياهم “بالقنابل الموقوتة في العاصمة”.

واضاف: “يجب الحد من هذه الظاهرة والقاء القبض عليهم وايداعهم في دور الايواء والمشردين التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كانو فاقدين لذويهم اما في حال كان لديهم ذوي تطبق على ذوي الحدث المادة 30 من قانون الاحداث والتي يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن 30 سنة كل ولي شجع الحدث او الصغير على التشرد”.

واتم القول” تطبيق القانون بشكل فعال سيؤدي الى انخفاض التسول في نطاق بغداد”.

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