بوتين يوقع قانونا لتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة تمهيدا للقتال بـ اوكرانيا

2022/11/04 | 20:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقَّع...

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