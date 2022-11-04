أمطار غزيرة تتربص بالعراق.. مقسمة على 3 مراحل وتمتد لـ10 أيام-عاجل

2022/11/04 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تشير خرائط الطقس وتحديدا الكونترول الاوروبي، إلى حالة مطرية غزيرة ستضرب مدن العراق خلال أقل من 3 أيام، فيما من المتوقع ان يشهد البلاد حالات مطرية مقسمة على 3 دفعات خلال الاسبوعين المقبلين.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنه "لايزال الكنترول الاوروبي مبشرا بالامطار"، مشيرًا إلى أن "حالة جوية ممطرة بغزارة في العديد من مدن البلاد تبدأ بوادرها بعد أقل من 4 ايام".

وأكد السلامي أن "موعد دخول الحالة المطرية لايتجاوز الـ3 ايام وهو الوقت الاقرب للثبات"، مبينًا أنه "لدينا 3 حالات ممطرة متتابعة خلال الشهر، الاولى من 7 الى 9 تشرين الثاني الجاري، والثانية من 12 الى 14، والثالثة 15 الى 17 من الشهر الجاري".

وكان السلامي قد أعلن عن حالة جوية ممطرة يتوقع ان تتأثر بها عموم مدن العراق اعتبارا من مساء يوم الاثنين المقبل وتبدأ من الشمال الغربي ثم تمتد لبقية المناطق مصحوبة بأمطار مختلفة الشدة.

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