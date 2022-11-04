خطر الانهيار يهدد

2022/11/04 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تتصاعد المخاوف من انهيار "عمارة الجادرجي"، و "جامعة أوروك"، في العاصمة بغداد، التي لم تستفق بعد من فاجعة انهيار مبنى "المختبر الوطني" في منطقة الكرادة مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2022، الذي أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وجرح أكثر من 14 شخصًا.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، خطرًا يحيط ببناية جامعة أوروك، وعمارة الجادرجي في منطقة المنصور وسط بغداد، حيث بدأت إحدى البناية بالميلان وحدوث تشققات فيها نتيجة اعمال هدم لعمارة مجاورة، فيما كشفت مصادر عن صدور تحذيرات من مختصين بهذا الشأن الا ان الجهات المسؤولة تتغاضى عن خطورة الأمر.

وبعد الكشف عن المعلومات التي تحيط بخطر انهيار مبنى الجادرجي، طالب الدفاع المدني باخلاء المبنى من شاغليه بعدما بدأت البناية بالميلان وحدوث تشققات جراء عمليات هدم لبناية مجاورة.

وفيما يخص جامعة أوروك، أرسل الدفاع المدني لجنة فنية إلى الجامعة للفحص وتقييم سلامة المبنى لذات الأسباب والمخاطر التي تحيط بعمارة الجادرجي في منطقة المنصور.

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